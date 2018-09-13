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'de 49 düzensiz yakalandı

'de yurda yasa dışı yollardan giren 49 düzensiz yakalandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2018 12:55 Güncelleme Tarihi: 13.9.2018 12:56
Kırşehir'de 49 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup düzensiz in Ankara-Kayseri karayolunu kullanarak İstanbul'a gitmek üzere yola çıktıkları ihbarı üzerine harekete geçti.

Van'dan yola çıkan M.P. ve B.D. idaresindeki 2 minibüsü Mucur ilçesi Kurugöl Köyü kavşağında durduran ekipler, araçlarda 35 Afganistan ve 14 Pakistan uyruklunun bulunduğunu tespit etti.

Sahte kimlikle yakalanan yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü, sürücüler ile muavin A.P. gözaltına alındı.

İran sınırından yurda izinsiz girdikleri belirlenen Afganistan ve Pakistan uyrukluların, haklarında "sahte kimlik düzenleme, resmi belgede sahtecilik ve yurda kaçak yollardan girme" suçlarından işlem yapılarak, Kayseri Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği öğrenildi.

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Kırşehir'de 49 düzensiz göçmen yakalandı
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