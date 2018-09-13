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Küçük kız ölümden kıl payı kurtuldu!

'da ailesiyle caddede yürürken bir binadan üzerine beton parçası düşen küçük kız ölümden kıl payı kurtuldu. Küçük kızın ve ailesinin ölümden döndüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2018 11:34 Güncelleme Tarihi: 13.9.2018 11:47
Küçük kız ölümden kıl payı kurtuldu!

'da 8 Ağustos günü saat 19.30 sıralarında ailesiyle birlikte gezmeye çıkan küçük kız ve ailesi, hayatının şokunu yaşadı. Ailesiyle birlikte cadde yürüyen küçük kız oyun oynayarak ilerlediği sırada ailesine doğru dönerek beklemeye başladı. Nafiye Kıran ile oğlu Erbay Kıran küçük kızın yanına geldiğinde ise olanlar oldu. Yol kenarında bulunan bir binadan düşen duvar parçası adeta küçük kızı sıyırarak düştüğü yerde parçalandı.

KÜÇÜK KIZ KIL PAYI ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Yaşanan görünmez kazada düşen duvar parçası nedeniyle küçük kız yere düşerek ağlamaya başladı. Erbay Kıran hemen yanında yaşanan olayda, tekrar beton düşer korkusuyla küçük kızı kucağına alıp yolun karşısına geçti. Ölümden adeta santimle kurtulan küçük kız hayatını şokunu yaşayarak uzun süre ağladı. Yaşanan olayın ardından küçük kızın ailesinin bina yetkililerinden davacı ve şikayetçi oldukları öğrenildi.

KÜÇÜK KIZIN İNANILMAZ KURTULUŞU KAMERADA

Bir binadan düşen duvar parçasından kıl payı kurtulan küçük kız ve ailesinin yaşadığı feci olay güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde, küçük bir kızın arkasına dönerek ailesini beklediği, ailesinin yaklaştığı sırada ise beton parçasının düşmesi sonucu yere düştüğü ve ailesinin küçük kızı kucaklayıp yolun karşısına geçtiği görülüyor.

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Küçük kız ölümden kıl payı kurtuldu!
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