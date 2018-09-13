Lise KPSS sınavı ne zaman yapılacak? - ÖSYM 2018 KPSS Ortaöğretim sınav tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sosyal medya hesabı üzerinden 2018 sınav takvimini ilan etti. KPSS ortaöğretim lise sınavı için artık geri sayımın başladığı şu günlerde sınav için hazırlık yapan adayların en çok arattığı konuların başında sınavın hangi tarihte yapılacağı sorusu geliyor. Peki, 2018 KPSS lise sınavı ne zaman? İşte 2018 KPSS Ortaöğretim sınavı hakkında merak edilen detaylar...
KPSS Ortaöğretim sınavı 7 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav 130 dakika sürecek ve bu sınavın sonuçları 8 Kasım 2018 tarihinde ilan edilecek.
2018 KPSS Ortaöğretim
Sınav tarihi: 7 EKİM 2018
Sonuç açıklama tarihi: 8 KASIM 2018
2018 KPSS Önlisans
Sınav tarihi: 04 KASIM 2018
Sonuç açıklama tarihi: 29 KASIM 2018
2018 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)
Sınav tarihi: 9 ARALIK 2018
Sonuç açıklama tarihi: 4 OCAK 2019