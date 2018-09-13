Malatya'da uyuşturucu operasyonu! 8 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte ve Gaziantep'te uyuşturucu sattığı değerlendirilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda, 95 gram kubar esrar, 26 uyuşturucu hap ile 2 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyesevk edilenlen zanlılardan 8'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.