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'da operasyonu! 8 kişi tutuklandı

'da satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 8'i tutuklandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2018 14:41 Güncelleme Tarihi: 13.9.2018 14:42
Malatya'da uyuşturucu operasyonu! 8 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Müdürlüğü ekiplerince kentte ve 'te sattığı değerlendirilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda, 95 gram kubar esrar, 26 uyuşturucu hap ile 2 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyesevk edilenlen zanlılardan 8'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Malatya'da uyuşturucu operasyonu! 8 kişi tutuklandı
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