Önce sevgilisini sonra kendini vurdu

Adana
'da süpermarket işleten evli ve 6 çocuk babası Hamit Gürtavlı (35), daha önce evlenip boşanan, bir çocuk annesi Sezen Aslanbaba (30) ile aşk yaşamaya başladı. Ardından bir villa satın alan Gürtavlı, eşini ve çocuklarını bırakıp, sevgilisiyle burada yaşamaya devam etti. ABLASINI ARADI VE...
Ancak Gürtavlı villayı satmak isteyince, uzun süredir birlikte yaşayan iki sevgili arasında tartışmalar başladı. Önceki akşam da ikili arasında yine aynı nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından sevgilisini öldüren Hamit Gürtavlı, ablasını arayarak, "Sezen'i öldürdüm, kendimi de öldüreceğim" dedi. Telefonu kapatan Gürtavlı, ardından da aynı silahla intihar
etti. Hemen eve gelen ablası, Gürtavlı ve sevgilisinin cesetlerini mutfakta buldu. Olay yerine gelen polisler ve sağlık ekipleri, cesetleri morga kaldırdı.