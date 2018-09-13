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Önce sevgilisini sonra kendini vurdu

’da, evli ve 6 çocuk babası Hamit Gürtavlı, tartıştığı sevgilisi Sezen Aslanbaba’yı öldürdükten sonra aynı silahla etti

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2018
Önce sevgilisini sonra kendini vurdu
'da süpermarket işleten evli ve 6 çocuk babası Hamit Gürtavlı (35), daha önce evlenip boşanan, bir çocuk annesi Sezen Aslanbaba (30) ile aşk yaşamaya başladı. Ardından bir villa satın alan Gürtavlı, eşini ve çocuklarını bırakıp, sevgilisiyle burada yaşamaya devam etti.

ABLASINI ARADI VE...
Ancak Gürtavlı villayı satmak isteyince, uzun süredir birlikte yaşayan iki sevgili arasında tartışmalar başladı. Önceki akşam da ikili arasında yine aynı nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından sevgilisini öldüren Hamit Gürtavlı, ablasını arayarak, "Sezen'i öldürdüm, kendimi de öldüreceğim" dedi. Telefonu kapatan Gürtavlı, ardından da aynı silahla etti. Hemen eve gelen ablası, Gürtavlı ve sevgilisinin cesetlerini mutfakta buldu. Olay yerine gelen polisler ve sağlık ekipleri, cesetleri morga kaldırdı.
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Önce sevgilisini sonra kendini vurdu
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