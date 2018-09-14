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'da operasyonu

'da bir eve düzenlenen operasyonda niteliği olduğu değerlendirilen üzerinde İbranice yazılar ile çeşitli figürler bulunan ahşap ve deri malzemelerden oluşan çift kubbeli obje ele geçirildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2018 09:46 Güncelleme Tarihi: 14.9.2018 09:49
Adana'da tarihi eser operasyonu

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'ndeki bir evde bulunduğunu belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 50 santimetre yüksekliğinde, 4 ayak üzerinde duran, 2'si dikey, 1'i yatay açılan kapağı bulunan, üzerinde yakut ve zümrüt benzeri taşlar yer alan çift kubbeli ahşap obje ele geçirdi.

Objenin kapaklarını açıp inceleyen ekipler, üzerinde İbranice yazılar ve çeşitli figürler işlenmiş deri rulo buldu.

Tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen objeye el konuldu, Suriye uyruklu şüpheli Halid A. ise gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan şüpheli Halid A'nın, antikalara merakının olduğunu ve bu nedenle antika olduğunu düşündüğü objeyi Suriye'de 4 bin dolara satın aldığını, Türkiye'ye gelirken de yanında getirdiğini söylediği iddia edildi.

Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, objenin Müze Müdürlüğüne teslim edildiği ve yetkin bilirkişilerce incelenmesi için Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne konuyla ilgili bilgi verildiği öğrenildi.

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Adana'da tarihi eser operasyonu
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