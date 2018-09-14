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Mevlüt uysal: ’nin 40 yıllık problemini çözdük

si’nde ilçesinin 1/1000’lik imar planı kabul edildi. Mevlüt Uysal: “ Meclisi’mizde bugün Başıbüyük - Gülensu ve Gülsuyu 1/1000’lik İmar Planları onaylandı. Böylece, Maltepe ilçemizdeki 40 yıllık bir problemi çözmüş olduk. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Maltepe ilçemiz ve ’umuz için hayırlı olsun” dedi.

Giriş Tarihi: 14.9.2018 19:58 Güncelleme Tarihi: 14.9.2018 19:59
Mevlüt uysal: Maltepe’nin 40 yıllık problemini çözdük

Meclisi, Eylül ayının son toplantısında Mart 2017'de 1/5000 ölçekli planları kabul edilen Başıbüyük, Gülsuyu ve Gülensu'nun 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını görüştü.

Meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edilen raporla, 40 yıldır Maltepe ilçesinin kanayan yarası olan ve vatandaşların riski taşıyan sağlıksız binalarda oturmasına sebep olan 3 mahallenin imar sorunu çözüldü ve bölgede ün önü açıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Meclisi'ni bu önemli kararı dolayısıyla tebrik ederek, "İBB Meclisi'mizde bugün Başıbüyük - Gülensu ve Gülsuyu 1/1000'lik İmar Planları onaylandı. Böylece, Maltepe ilçemizdeki 40 yıllık bir problemi çözmüş olduk. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Maltepe ilçemiz ve İstanbul'umuz için hayırlı olsun" dedi.

YERİNDE DÖNÜŞÜM SAĞLANACAK

Plan ve onay süreçleri tamamlandığında, Maltepe'nin 40 yıldır kanayan yarası olan ve E-5'ten yukarı doğru çok kötü bir görünüm arz eden gecekondulaşma ve deprem riski taşıyan binalar, kentsel dönüşüme tabi tutulacak.

Maltepe Başıbüyük'te bir kısmı tapu tahsis belgeli çoğunluğu işgalli olan plansız, ruhsatsız binaların bulunduğu Başıbüyük mahallesinin 1/5000 ölçekli imar planları Mart 2017'de onaylanmıştı. Yine ruhsatsız binaların bulunduğu Gülsuyu ve Gülensu mahallelerinin 1/5000 ölçekli imar planları da İBB Meclisi'nde Aralık 2016'da görüşülerek kabul edilmişti.

Başıbüyük, Gülsuyu ve Gülensu mahallelerinde yerinde dönüşümle vatandaşlar 40 yıllık sağlıksız yaşamdan kurtulacak ve bölge planlı hale gelecek. Her 3 mahallede de modern binaların yanı sıra okullar, parklar, sosyal donatı ve dini tesis alanları bulunacak.

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Mevlüt uysal: Maltepe’nin 40 yıllık problemini çözdük
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