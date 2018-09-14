Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Taksim Meydanı'nda kızların omuz atma kavgası kamerada

'nda kızların omuz atma sı kamerada

'nda omuz atma yüzünden saç başa ya tutuşan iki genç kızı vatandaşlar ayırmakta güçlük çekti. Kızlardan birinin yere düşerek kendisini tekmelerle korumaya çalıştığı kavga ise kameraya yansıdı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2018 09:27 Güncelleme Tarihi: 14.9.2018 09:56
GÜNÜN DİĞER VİDEOLARI İÇİN TIKLAYINIZ

'nda omuz atma yüzünden iki genç kız arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede ya dönüşürken, kızlardan bir tanesi kaçmaya başladı. Kavga ettiği diğer kız ise arkadaşıyla birlikte kaçan kızın peşinden koşarken, kısa bir süre sonra yakalayıp saçından çekti. Genç kızlardan bir tanesi yere düşerek tekmelerle kendisini korumaya çalıştı. Vatandaşların şaşkınlıkla izlediği kızların kavgası bir polisin araya girmesiyle sona erdi. Taksim Meydanında genç kızların omuz atma yüzünden çıkan kavgası ise saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde bir genç kızı iki kız kovalıyor. Ardından genç kızı kızlardan biri yere düşürüyor. Yere düşen genç kız ise tekme atarak kendini kurtarmaya çalışıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Taksim Meydanı'nda kızların omuz atma kavgası kamerada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN