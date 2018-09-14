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’ın adı oradan kaldırıldı

Türkiye’ye yönelik taraflı tutumu nedeniyle ABD başkanı ’ın adı Şişli’deki alt geçitten kaldırılıyor.

ZEYNEL YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2018 16:55 Güncelleme Tarihi: 14.9.2018 16:58
Trump’ın adı oradan kaldırıldı

Şişli'de metro ve AVM arasındaki geçişi sağlayan yeraltı tüneli Mecidiyeköy Alt Geçidi olarak değiştirildi. İStanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunlan teklifte, Şişli'de alt geçidi olarka isimlendirilen metro geçidi ile bölgede çok sayıda trump isimli yönlendirme tabelalarının yeraldığı dile getirildi. Bu tabelaların Donald Trump'ın Müslümanlara yaptığı hakaret nedeniyle tepki olarak kaldırılması ve alt geçit isminin "Mecidiyeköy Alt Geçidi" olarak değiştirilmesi istendi. Belediye meclis komisyonu, alt geçidin adını "Mecidiyeköy Alt Geçidi" olarak değiştirdi.

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Trump’ın adı oradan kaldırıldı
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