İSTANBUL
Bostancı'da işadamı Halil İbrahim Ünver'in yaşamını yitirdiği helikopter kazasında, yaralı kurtulan pilot İsmet Özgür'ün 'Taksirle ölüme neden olma' gerekçesiyle şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. İfadesinde, uçuş esnasında bir ses duyduğunu ve hızla irtifa kaybettiklerini belirten Özgür, "Helikopteri yumuşak inişle denize indirmek istedim ancak hızlı irtifa kaybı nedeniyle başaramadım. Denize çakıldık" dedi. BU arada Ulaştırma Bakanlığı Kaza Kırım ekibi kara kutuyu incelemeye başladı. Kazaya ilişkin ön inceleme raporu ise bir ay içinde hazırlanacak.