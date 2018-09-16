Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > 11 ay güneş görmedik

11 ay güneş görmedik

Başkan Erdoğan’ın geçen yılki nde provokatif eylem yapan ’lılara haddini bildiren, ancak haksız olarak 11 ay tutuklu kalan , coşkuyla karşılandı

Giriş Tarihi: 16.9.2018
11 ay güneş görmedik
Başkan Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl sırasında 'nin Washington Büyükelçiliği önünde terör örgütü yandaşlarıyla yaşanan olayların ardından tutuklanan ve 11 ay sonra şartlı tahliye edilen , dün Türkiye'ye geldi. Narin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Washington'daki tutukluluk günlerinde kendisine destek veren Türk milletine teşekkür etti. Narin, Başkan Tayyip Erdoğan'a da yaptıklarından dolayı minnet duyduğunu ifade ederek şunları söyledi:

'BAŞKANIMIZ SAYESINDE'
"Allah, Başkanımızdan razı olsun, onu devletimizin ve milletimizin başından eksik etmesin. O olmasaydı, burada olmayı gerçekten hayal bile edemezdim. Başkanımızın heybetli yürüyüşünden zalimlerin korktuğunu, tedirgin olduklarını orada insan daha iyi öğreniyor. O kadar yoğun işine rağmen benimle ilgilenmesi beni Türk olarak gururlandırdı. Programı müsait olursa Başkanımızla görüşmek istiyorum." Cezaevindeki şartların kötü olduğunu da dile getiren Narin, "İnsan haklarından bahsediyorlar ya, 11 ay güneşi görmedik, yeşil yiyecek görmedik" dedi. Sinan Narin, ABD'li yetkililer tarafından sadece 2 hafta Türkiye'de kalmasına izin verildiğini de sözlerine ekledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
11 ay güneş görmedik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN