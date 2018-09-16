11 ay güneş görmedik

Başkan Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl ABD ziyareti
sırasında Türkiye
'nin Washington Büyükelçiliği önünde terör örgütü PKK
yandaşlarıyla yaşanan olayların ardından tutuklanan ve 11 ay sonra şartlı tahliye edilen Sinan Narin
, dün Türkiye'ye geldi. Narin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Washington'daki tutukluluk günlerinde kendisine destek veren Türk milletine teşekkür etti. Narin, Başkan Tayyip Erdoğan'a da yaptıklarından dolayı minnet duyduğunu ifade ederek şunları söyledi: 'BAŞKANIMIZ SAYESINDE'
"Allah, Başkanımızdan razı olsun, onu devletimizin ve milletimizin başından eksik etmesin. O olmasaydı, burada olmayı gerçekten hayal bile edemezdim. Başkanımızın heybetli yürüyüşünden zalimlerin korktuğunu, tedirgin olduklarını orada insan daha iyi öğreniyor. O kadar yoğun işine rağmen benimle ilgilenmesi beni Türk olarak gururlandırdı. Programı müsait olursa Başkanımızla görüşmek istiyorum." Cezaevindeki şartların kötü olduğunu da dile getiren Narin, "İnsan haklarından bahsediyorlar ya, 11 ay güneşi görmedik, yeşil yiyecek görmedik" dedi. Sinan Narin, ABD'li yetkililer tarafından sadece 2 hafta Türkiye'de kalmasına izin verildiğini de sözlerine ekledi.