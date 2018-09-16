Haberler Yaşam Haberleri 17.8 milyon öğrenci dersbaşı yapacak

17.8 milyon öğrenci dersbaşı yapacak Yeni eğitim ve öğretim dönemi başlıyor. İlk ve ortaöğretimde kayıtlı 7 milyon 749 bin 876 öğrenci yarın dersbaşı yapacak