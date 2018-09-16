17.8 milyon öğrenci dersbaşı yapacak

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı
yarın başlıyor. 17 milyon 749 bin 876 öğrenci için yarın ilk ders zili çalacak. Bu yıl okul öncesinde 12 milyon 881 bin 578, ilkokullarda 5 milyon 106 bin 513, ortaokullarda 5 milyon 595 bin 672, ortaöğretimde ise 5 milyon 535 bin 813 öğrenci ders başı yapacak. 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi yarın başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi başlayacak. 1 MİLYON ÖĞRETMEN GÖREV BAŞINDA
Bu yıl okullarda görev yapacak öğretmen sayısı da 1 milyonun üzerinde olacak. 2017-2017 eğitim öğretim yılında 1 milyon 75 bin 196 öğretmen görev yapıyordu. Son atamalarla birlikte maarif ordusuna bu yıl 20 bin öğretmen daha katılacak. Öğretmenler özel okullar dahil olmak üzere Türkiye genelindeki toplam 68 bin 66 okulda yeni eğitim-öğretim yılına başlayacak. 14 İLDE TAM GÜN EĞİTİM
Bu yıl 14 ilde de tam gün eğitim yapılacak. Ardahan, Artvin
, Bartın
, Bayburt
, Bolu, Bilecik, Burdur
, Erzincan, Gümüşhane
, Karaman, Kırıkkale
, Nevşehir
, Sinop
ve Tunceli'deki okullarda bu yıldan itibaren sabahçı ve öğlenci olmayacak. 81 ilin tamamında tam gün eğitime 2019'un sonunda geçilmesi hedefleniyor. HAZIRLIK SINIFINI VELİ TALEP EDECEK
2018-2019 eğitim yılından itibaren tüm ortaokul 5'inci sınıflarda İngilizce hazırlık dersi başlatılacağı açıklanmıştı. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı
uygulamayı veli ve öğrenci talebine göre okul müdürlerinin kararına bıraktı. MEB 2015'te ortaokul 5'inci sınıfların yabancı dil hazırlık sınıfı olması için çalışmalara başladı. Program hazırlıklarının ardından pilot çalışma 2017-2018 eğitim yılında 779 ortaokulda yapıldı. Program, ortaokul 5'inci sınıf öğrencileri ile velilerinin talebi ve okul müdürlerinin kararıyla hayata geçirilecek. Bu kapsamda 5'inci sınıflarda haftada 18 saate kadar yabancı dil eğitimi verilebilecek. Eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı göz önüne alınarak il veya ilçe eğitim müdürlükleriyle okul yönetimi gerekli tedbirleri alacak. Yabancı dil eğitimi, okulun imkânları dikkate alınarak 5'inci sınıfların tüm şubelerinde uygulanabileceği gibi, öğrencilerin talepleri de değerlendirilerek belirli şubelerde de yapılabilecek.