55 bıçak darbesine beraat talebi

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İstanbul Tuzla'da, boşandığı 34 yaşındaki eşi Kazım Aydemir'i, 55 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Namme Öztürk'ün, 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada savcı mütalaasını verdi. Savcı, Namme Öztürk'ün, olay anında eski eşi tarafından silahla tehdit edildiğini ve meşru müdafaa hakkını kullandığını belirterek beraat talep etti.İki yıl önce yaşanan olayda, iki çocuk annesi Namme Öztürk (31), evine gelen boşandığı eşi Kazım Aydemir'le tartıştı. İddiaya göre, Aydemir'in silah çekip kendisini ölümle tehdit etmesi üzerine, buzdolabının üzerinde duran bıçağı alan Öztürk, eski eşini sırtından ve vücudunun çeşitli yerlerinden 55 kez bıçaklayarak öldürdü. Duruşmada mütalaasını veren savcı, sanık ve maktulün 2007'de evlendiklerini ve aralarındaki sorunlar nedeniyle 2016'da boşandıklarını ifade etti.ÖLÜMLE TEHDİT ETTİBoşanma kararı sonrası çocuklarını görmek için ara ara Namme Öztürk'ün evine giden Kazım Aydemir'in, ayrıldığı eşini birden çok kez cinsel ilişkiye zorladığı, olay günü tabanca ile "seni öldürürüm" dediği, Öztürk'ün de kendisini tehdit eden eski eşini bıçakladığı belirtildi.