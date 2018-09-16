‘Amca’nın hayırseverlik oyunu

İstanbul
Pendik ve Tuzla'da minibüs sahipleri ile şoförlerinden haraç toplayan 'Açıkgözler Çetesi
'nin aylık 350 bin lira haraç topladığı iddia edildi. İddialara göre, "Amca" kod adlı çete lideri V.A., aylık kazancın 300 bin lirasını lüks yaşamına ayırdı, kalanıyla çete üyelerine maaş ödedi, ayrıca bazı yardım kuruluşlarına bağış yaparak kendisini "Hayırsever iş adamı" olarak insanlara tanıttı. İstanbul Organize Suçlar Şubesi tarafından çökertilen "Açıkgözler Çetesi', Pendik ve Tuzla İlçelerinde "Minibüsçüler Derneği" adı altında "Amca" kod adlı V.A.'nın liderliğinde, çok sayıda adam yaralama ve yağma olayına da karıştı. Çok sayıda adrese düzenlenen operasyonda, çete lideri V.A.'nın da olduğu 24 kişi yakalandı. Adreslerde 3'ü kuru sıkı beş silah, beş pompalı tüfek, 158 mermi ve 11 bin 95 lira nakit para ele geçirildi.