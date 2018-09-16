Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Kahramanmaraş’ta tekstil fabrikasında yangın

’ta nda

’ta nda paniğe neden oldu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2018 20:08 Güncelleme Tarihi: 16.9.2018 20:08
Kahramanmaraş’ta tekstil fabrikasında yangın

, -Gaziantep yolu üzerinde Hasan Özden'e ait içerisinde pamuk ve iplik bulunan nda meydana geldi. Akşam saatlerinde nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Fabrikanın içinde bulunan pamuk balyalarının ve ipliklerin alev almasıyla yangın kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 10 söndürme aracı, 50 personelle yangına müdahale eden itfaiye ekibi, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinden destek istedi.

Söndürme helikopterinin de görev aldığı yangında, bir kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, fabrika kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebinin araştırıldığını ifade eden Kahramanmaraş İtfaiye Daire Başkanı Cahit Küçükönder, "Şu an müdahale devam ediyor. İçeride pamuk balyaları gibi son derece yanıcı maddeler bulunuyor. İhbar geldiği anda kısa sürede müdahale ettik. Şuan dört koladan müdahale ediyoruz. Kısmen kontrol altına alındı. İnşallah kısa sürede söndüreceğiz. İçeride bir bekçi varmış. Söndürme çalışmaları sonrası yangının çıkış sebebi araştırılacak" dedi.

Söndürme çalışması sırasında iş yerine gelen fabrika işçileri ise yapılan müdahaleleri gözyaşlarıyla izledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kahramanmaraş’ta tekstil fabrikasında yangın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN