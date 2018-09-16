Kahramanmaraş’ta tekstil fabrikasında yangın

Yangın, Kahramanmaraş-Gaziantep yolu üzerinde Hasan Özden'e ait içerisinde pamuk ve iplik bulunan tekstil fabrikasında meydana geldi. Akşam saatlerinde nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Fabrikanın içinde bulunan pamuk balyalarının ve ipliklerin alev almasıyla yangın kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 10 söndürme aracı, 50 personelle yangına müdahale eden itfaiye ekibi, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinden destek istedi.

Söndürme helikopterinin de görev aldığı yangında, bir kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, fabrika kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebinin araştırıldığını ifade eden Kahramanmaraş İtfaiye Daire Başkanı Cahit Küçükönder, "Şu an müdahale devam ediyor. İçeride pamuk balyaları gibi son derece yanıcı maddeler bulunuyor. İhbar geldiği anda kısa sürede müdahale ettik. Şuan dört koladan müdahale ediyoruz. Kısmen kontrol altına alındı. İnşallah kısa sürede söndüreceğiz. İçeride bir bekçi varmış. Söndürme çalışmaları sonrası yangının çıkış sebebi araştırılacak" dedi.

Söndürme çalışması sırasında iş yerine gelen fabrika işçileri ise yapılan müdahaleleri gözyaşlarıyla izledi.