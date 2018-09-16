Memurdan mesai arkadaşlarına "ney"li motivasyon

Osmaniye 'de, Kadirli Kaymakamlığında çalışan Yusuf Dokuzoğlu , mesai arkadaşlarının moral ve motivasyonunu artırmak için gün içerisinde uygun olan zamanlarda odaları dolaşarak ney çalıyor - Dokuzoğlu: - "Stres ve gerginlikten uzak kalan mesai arkadaşlarımız pozitif enerjiyle vatandaşlara daha güzel hizmet verdiklerini iletiyorlar"

Osmaniye'de, Kadirli Kaymakamlığında çalışan bir personel, mesai arkadaşlarının moral ve motivasyonunu artırmak için gün içerisinde zaman zaman odaları dolaşarak ney çalıyor.

Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında memur olarak çalışan Yusuf Dokuzoğlu, Kadirli Halk Eğitim Merkezinde katıldığı kurs sayesinde ney çalmayı öğrendi.

Arkadaşlarının ısrarı üzerine Dokuzoğlu, Kaymakam Tamer Orhan'dan mesai saatleri içinde belirli zamanlarda ney çalmak için izin istedi.

Kaymakam Orhan'ın izin vermesi üzerine Dokuzoğlu, çalışanların ve iş durumunun uygun olduğu zamanlarda odaları gezerek arkadaşlarına ney çalmaya başladı.

Dokuzoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ney çalmayı çok sevdiğini ve bu tutkusu için yaklaşık 3 yıl ders aldığını söyledi.

Mesai saatleri dışında arkadaşlarına zaman zaman ney çaldığını aktaran Dokuzoğlu, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarım beni dinlerken çok etkilendiler. Mesai saatlerinde de kısa süre de olsa ney çalmamı istediler. Kaymakamımız Tamer Orhan'a konuyu aktardık ve kendisi de izin verdi. Uygun günlerde, iş durumunun müsait olduğu zamanlarda kısa da olsa ney çalmaya başladım. Belirlenmiş bir periyodu olmasa da fırsat buldukça arkadaşlarıma ney sesi dinletmeye başladım. Arkadaşlarım bu durumun kendilerini olumlu etkilediğini söyledi. Stres ve gerginlikten uzak kalan mesai arkadaşlarımız pozitif enerjiyle vatandaşlara daha güzel hizmet verdiklerini iletiyorlar."

Dokuzoğlu, fırsat buldukça mesai saatleri dışında da arkadaşlarına ney çalmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

- "Dinlendiren bir sesi var"

Kaymakam Tamer Orhan da ney sesinin personelin motivasyonuna olumlu katkı sağlayacağını düşündüğü için Dokuzoğlu'na izin verdiğini söyledi.

Dokuzoğlu'nun belirli zamanlarda ney çalmaya başlamasıyla personelden güzel geri dönüşler aldıklarını aktaran Orhan, "Ney, kültürümüzün önemli bir parçası. Dinlendiren bir sesi var. Talep üzerine personelimizin moral ve motivasyonun arttırılmasına yönelik belirli zamanlarda ney çalınmasına olumlu baktık ve arkadaşların çalışmalarına olumlu yansıdı." dedi.

Kaymakamlık personeli Ahmet Kabaklı da işleri gereği yoğun çalıştıklarını belirterek, Dokuzoğlu'nun ney çalmasının kendilerini dinlendirip işlerine motive ettiğini söyledi.

