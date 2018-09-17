- Bahçelievler'de şüpheli ölüm



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Bahçelievler'de bir apartmanın bahçesinde Samet Erdoğan isimli şahıs ölü bulundu. Eşinin ölüm haberini polislerde alan kadın sinir krizi geçirdi.

Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi Yılmaz Sokak üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar apartman bahçesinde hareketsiz bir şekilde birinin yattığını gördü. Bunun üzerine vatandaşlar şahsı uyandırmaya çalıştı. Ancak şahsın tepki vermemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri hareketsiz bir şekilde yatan şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerde şahsın üzerinden Samet Erdoğan isimli kimlik çıktığı ve bitişiğinde bulunan apartmanda oturduğu öğrenildi.

Polisler şahsın oturduğu daireyi tespit ederek zile bastı. Kapıyı açan kadına Samet Erdoğan'ı soran ekipler, kadından 'eşim' yanıtını aldı. Ekipler, eşi Samet Erdoğan'ın apartmanın arka bahçesinde ölü bulunduğunu belirtti. Acı haberi alan Leyla Erdoğan sinir krizi geçirdi. Ayakta durmakta güçlük çeken acılı eşi vatandaşlar sakinleştirdi.

Ölü bulunan Samet Erdoğan'la aynı apartmanda oturan bir komşu, ''Karşılaştığımız zaman selamlaşırdık, iyi insandı. Eşiyle beraber hep el ele görürdüm. Çocukları yoktu. Sabah dışarı çıktığımda hareketsiz yerde yattığını gördüm, polise ve sağlık ekiplerine haber verdim. Öldüğünü söylediler, üzgünüz'' ifadelerini kullandı.

Çocuklar meraklı gözlerle çalışmaları izledi

Cenaze çevresinde yapılan incelemeleri çocukların film seyreder gibi takip etmesi dikkat çekti. Polis ekipleri olay yeri çalışmalarını takip eden çocukları uzaklaştırmak zorunda kaldı.

Sağlık ekipleri tarafından öldüğü tespit edilen şahsın üzerinde polis ekipleri ve savcı inceleme yaptı. Ekiplerin şahsın apartmandan düştüğü mü yoksa intihar mı ettiği hususunda soruşturmasının sürdüğü öğrenildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Samet Erdoğan'ın cansız bedeni Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.