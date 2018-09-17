DGS tercihleri ne zaman açıklanacak? - 2018 ÖSYM DGS tercih sonuçları açıklanma tarihi...

DGS tercihleri 7 ile 14 Eylül tarihleri arasında gerçekleşmiş olup; on binlerce aday aldıkları puana göre tercihlerini yapmıştı. Tercihlerin yapılması ile birlikte adayları tercih sonuçları heyecanı sardı. DGS tercihleri ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arayan adaylar, Google üzerinden sorgulamalarını yapıyor. ÖSYM, 2018 DGS tercih sonuçlarını resmi internet sitesi üzerinden ilan edecek. İşte 2018 DGS tercih sonuçları hakkında detaylar

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS tercih sonuçlarının açıklanma tarihi konusunda ÖSYM'nin henüz resmi bir açıklaması bulunmuyor. 14 Eylül tarihinde sona eren tercihlerin akabinde, sonuçları on gün içerisinde ön görmemiz mümkün. Bir diğer ihtimal ise, geçen sene olduğu gibi tercih sonuçlarının bir hafta sonra açıklanması. Eğer böyle bir durum yaşanırsa, 21 Eylül tarihinde tercih sonuçları açıklanabilir.

Konu ile ilgili resmi açıklama yapıldığı taktirde sabah.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

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DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN NASIL OLACAK?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

Adaylar, 2018-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir. 2018-DGS merkezì yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2018-DGS'ye girmiş ve 2018-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.

Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (15,00 TL) alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.