Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Gelin almaya giden damat kazada öldü

Gelin almaya giden damat kazada öldü

MEHMET YILDIRIM
MEHMET YILDIRIM Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2018
Gelin almaya giden damat kazada öldü
'de düğün konvoyunda meydana gelen kazada damat ile annesi ve amcası yaşamını yitirirken, 6 kişi yaralandı. Gelin almak için Bursa'dan Kayseri'ye doğru yola çıkan düğün konvoyundaki Cesim Çarboğa idaresindeki otomobille Hüseyin Çarboğa yönetimindeki hafif ticari araç, Kırşehir'in Mucur ilçesi çıkışında karayolu kenarında dinlenmek için durdu. Bu sırada karşı şeritten gelen Kadir Yücegöğ idaresindeki minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarında duran iki araca çarptı. Kazada damat Ferhat Çarboğa, annesi Medine Çarboğa ve amcası Eşref Çarboğa, hayatını kaybetti. Yaralanan 6 kişi de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

BABA VE İKİ OĞLU ÖLDÜ
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Kabahaydar kavşağında ticari taksi ile özel otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada ticari takside bulunan Mehmet Emin Kahraman ile oğulları Reşit ve Ömer Kahraman hayatını kaybetti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gelin almaya giden damat kazada öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN