Gelin almaya giden damat kazada öldü

Kırşehir
'de düğün konvoyunda meydana gelen kazada damat ile annesi ve amcası yaşamını yitirirken, 6 kişi yaralandı. Gelin almak için Bursa'dan Kayseri'ye doğru yola çıkan düğün konvoyundaki Cesim Çarboğa idaresindeki otomobille Hüseyin Çarboğa yönetimindeki hafif ticari araç, Kırşehir'in Mucur ilçesi çıkışında karayolu kenarında dinlenmek için durdu. Bu sırada karşı şeritten gelen Kadir Yücegöğ idaresindeki minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarında duran iki araca çarptı. Kazada damat Ferhat Çarboğa, annesi Medine Çarboğa ve amcası Eşref Çarboğa, hayatını kaybetti. Yaralanan 6 kişi de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. BABA VE İKİ OĞLU ÖLDÜ
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Kabahaydar kavşağında ticari taksi ile özel otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada ticari takside bulunan Mehmet Emin Kahraman ile oğulları Reşit ve Ömer Kahraman hayatını kaybetti.