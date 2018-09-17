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Harbiye’de Bregoviç şöleni

7. Uluslararası Klarnet Festivali kapsamında Tiyatrosu’ndaki Goran Bregoviç konseri bir şölen havasında geçti

KÜLTÜR - SANAT SERVİSİ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2018
Harbiye’de Bregoviç şöleni
Balkan müziğinin yaşayan efsanesi Goran Bregoviç, "Three Letters from Sarajevo" isimli turnesi kapsamında 7. Uluslararası Klarnet Festivali'nde önceki gece Cemil Topuzlu Tiyatrosu'nda hayranlarıyla buluştu. himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ve Halkbank ana sponsorluğunda gerçekleşen konser, rengârenk görüntülere sahne oldu. Sanatçı konserinde "Gas Gas" "Ederlezi" ve "Bella Ciao" gibi efsaneleşen şarkılarını seslendirirken Açıkhava'yı dolduran yaklaşık 5 bin kişi hiç oturmadan dans etti. Bregovic, sahneye geldiğinde "Her defasında tekrar gelmekten mutlu olduğum bir yer . Bu akşam 'Three Letters From Sarajevo'dan şarkılar çalacağız. Biraz ütopik bir albüm, zaten her şey ütopyayla başlar" dedi. Bir şölen havasında geçen konserde seyircilerden gelen tepkilere "Çok hoş" diyerek yanıt veren Bregovic, "Bu gece çok mutluyum" sözleriyle enerji dolu hayranlarına teşekkür etti. Yaklaşık iki saat süren konser sonrasında Goran Bregovic'e plaketini 7. Uluslararası Klarnet Festivali'nin sanat yönetmeni Serkan Çağrı'nın büyük oğlu Nefes takdim etti.
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Harbiye’de Bregoviç şöleni
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