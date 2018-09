Harbiye’de Bregoviç şöleni

BUGÜN NELER OLDU

Balkan müziğinin yaşayan efsanesi Goran Bregoviç, "Three Letters from Sarajevo" isimli turnesi kapsamında 7. Uluslararası Klarnet Festivali'nde önceki gece Cemil Topuzlu Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla buluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ve Halkbank ana sponsorluğunda gerçekleşen konser, rengârenk görüntülere sahne oldu. Sanatçı konserinde "Gas Gas" "Ederlezi" ve "Bella Ciao" gibi efsaneleşen şarkılarını seslendirirken Açıkhava'yı dolduran yaklaşık 5 bin kişi hiç oturmadan dans etti. Bregovic, sahneye geldiğinde "Her defasında tekrar gelmekten mutlu olduğum bir yer İstanbul . Bu akşam 'Three Letters From Sarajevo'dan şarkılar çalacağız. Biraz ütopik bir albüm, zaten her şey ütopyayla başlar" dedi. Bir şölen havasında geçen konserde seyircilerden gelen tepkilere "Çok hoş" diyerek yanıt veren Bregovic, "Bu gece çok mutluyum" sözleriyle enerji dolu hayranlarına teşekkür etti. Yaklaşık iki saat süren konser sonrasında Goran Bregovic'e plaketini 7. Uluslararası Klarnet Festivali'nin sanat yönetmeni Serkan Çağrı'nın büyük oğlu Nefes takdim etti.