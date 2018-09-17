İstanbul Merter’de çekici skandalı! İnçinde bebek olan otomobili…

Sevil Karadeniz, tatlı almak için arabasını Merter Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde herhangi bir 'park yasağı' işareti olmayan yol kenarına park etti. Baldızı ve henüz 1 yaşındaki oğlu aracın içerisinde bekliyordu. Aradan 5 dakika geçmeden bir çekici otomobilin yanına yanaştı ve otomobilin içerisine bakmadan Karadeniz ailesinin aracını çekerek otoparka götürdü. . Kısa bir süre içerisinde işini hallederek aracını park ettiği yere dönen Sevil Karadeniz, aracını yerinde bulamadı.

İstanbul'da çekici rezaleti!

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

Çığlıklarını çekici görevlilerine duyuramayan Mesut Karadeniz'in baldızı telefona sarıldı ve 1 yaşındaki bebeğin babasına haber verdi.

Olay ile ilgili A Haber mikrofonlarına konuşan Mesut Karadeniz, "Baldızım beni aradığında aracın üstünde çekicide olduklarını söylediler. İlk duyduğumda şaka yaptıklarını zannettim, gerçeği öğrendiğimde şoke oldum." dedi.

Bu yaşanan çekici skandalı üzerine otomobili kullanan Sevil Karadeniz'in eşi Mesut Karadeniz savcılığa suç duyurusunda bulundu ve olayın sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.