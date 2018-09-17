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Merter’de çekici skandalı! İnçinde bebek olan otomobili…

’da bir çekici, park yasağı olmayan yerde içinde iki kişinin olduğu bir otomobili, içini kontrol etmeden çekerek otoparka götürdü. Bu yaşanan skandal üzerine otomobili kullanan Sevil ’in eşi Mesut Karadeniz olayın sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

Giriş Tarihi: 17.9.2018 18:38 Güncelleme Tarihi: 17.9.2018 18:42
İstanbul Merter’de çekici skandalı! İnçinde bebek olan otomobili…

Sevil , tatlı almak için arabasını Merter Caddesi'nde herhangi bir 'park yasağı' işareti olmayan yol kenarına park etti. Baldızı ve henüz 1 yaşındaki oğlu aracın içerisinde bekliyordu. Aradan 5 dakika geçmeden bir çekici otomobilin yanına yanaştı ve otomobilin içerisine bakmadan Karadeniz ailesinin aracını çekerek otoparka götürdü. . Kısa bir süre içerisinde işini hallederek aracını park ettiği yere dönen Sevil Karadeniz, aracını yerinde bulamadı.

İstanbul'da çekici rezaleti!

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

Çığlıklarını çekici görevlilerine duyuramayan Mesut Karadeniz'in baldızı telefona sarıldı ve 1 yaşındaki bebeğin babasına haber verdi.

Olay ile ilgili A Haber mikrofonlarına konuşan Mesut Karadeniz, "Baldızım beni aradığında aracın üstünde çekicide olduklarını söylediler. İlk duyduğumda şaka yaptıklarını zannettim, gerçeği öğrendiğimde şoke oldum." dedi.

Bu yaşanan çekici skandalı üzerine otomobili kullanan Sevil Karadeniz'in eşi Mesut Karadeniz savcılığa suç duyurusunda bulundu ve olayın sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

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İstanbul Merter’de çekici skandalı! İnçinde bebek olan otomobili…
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