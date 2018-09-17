İzmir'de silahlı kavga: 4 yaralı

Turan Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezinin çıkışında Y.Y. (41) ile bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 35 FS 493 plakalı otomobildeki Y.Y. (41) ile diğer grup birbirlerine silahla ateş açtı.

Olayda A.A. (29), İ.A. (44), Y.Ö. ve Y.Y. yaralandı.

Y.Y, olay yerinden kaçmaya çalışırken yaklaşık 100 metre ileride kaza yaptı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelekaldırılanlan yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.