Okullar ne zaman kapanacak? 2018-2019 Yarıyıl tatili ne zaman?

2018-2019 eğitim öğretim yılında, açık öğretim öğrencileri dahil, resmi ve özel okullardaki 17 milyon 749 bin 876 öğrenci ve 1 milyon 75 bin 196 öğretmen ders başı yaptı. İlk ders zilinin çalması ile beraber, milyonlarca öğrenci ve velileri okullar ne zaman kapanacak? sorusuna şimdiden yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, yayımladığı takvim ile beraber okullar ne zaman kapanacak? , Yarıyıl tatili ne zaman? başta olmak üzere birçok soruya yanıt verdi. İşte merak edilen detaylar

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2018-2019 eğitim öğretim yılı kapsamında okullar bugün, yani 17 Eylül tarihi itibari ile açıldı.

2018-2019 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Bugün başlayan yeni eğitim ve öğretim yılı birinci kanaat dönemi, 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma tamamlanacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili, 16 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar sürecek.