- Sis denizine karşı salıncağa binmek için geldiler

- Sosyal medyada gördükleri fotoğraflar üzerine sis denizine karşı salıncağa binmek ve gün batımını izlemek isteyenler soluğu 2 bin 700 rakımlı Huser Yaylası'nda alıyor

Sosyal medyada gördükleri fotoğraflar üzerine sis denizine karşı salıncağa binmek ve gün batımını izlemek isteyenler soluğu Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki 2 bin 700 rakımlı Huser Yaylası'nda alıyor.

Huser Yaylası'nın ünü sosyal medya aracılığı ile Rize'yi aşınca yayla son dönemde turistlerin akınına uğramaya başladı. Çamlıhemşin ilçesi'nde bulunan Huser Yaylası, gezginlerin sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla ilgi odağı oldu. 2 bin 700 rakımda olduğu için yoğun bir sis bulutunun üzerinde kalan zirvesinde kurulan salıncak sayesinde yerli ve yabancı turistlerin yeni durağı olan Huser yaylası, kimi zaman gün batımını kimi zaman ise sis bulutuyla insanları kendisine hayran bırakıyor. Gün batımını izlemeye gelen turistler haftasonu gün batımını izleyemese de sise karşı kurulan salıncakta sallanarak manzaranın tadını çıkarttı.

Sosyal medyada gördüğü fotoğraflar nedeniyle Huser Yaylası'na geldiğini dile getiren Nurten Uzunosmanoğlu "1 aydır bunun hayalini kuruyordum. Şimdi hayalimi yaşıyorum, sonunda gerçekleşti hayalim. Çok güzel burası, bir de gün batımını görsek daha güzel olacaktı. Yol biraz tehlikeliydi ama değdi, şimdi iyi ki de gelmişim diyorum. Çünkü gelmeseydim çok şey kaçıracaktım" ifadelerini kullanırken, bir başka ziyaretçi Osman Kaboğlu ise "Burası gerçekten gün batımı olarak, sis denizi olarak çok güzel. Cennetin bir animasyonu resmen" dedi.



Tur rehberi Atakan Dönmez ise Huser halkının kendilerini her seferinde sıcak kanlılıkla karşıladığını ifade etti. Dönmez "Yeri geliyor buradaki halk bizlere tulum çalıyor, hep beraber horon oynuyoruz. Bu yaylalarda genellikle dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var. Bu yaylalar doğası bozulmamış ve bölge halkının da doğasının bozulmasını istemediği yaylalar. Bundan kaynaklı bu bölgelere geldiğimizde çöplerimizi kesinlikle yerlere atmamamız lazım. Bölge halkı bunlara çok dikkat ediyor. Yolları biraz sıkıntılı, gelmek isteyen varsa kendisi de test edecektir. Geldiğinizde göreceksiniz çektiğiniz sıkıntıya değiyor. Buradaki manzaralar, halkın eğlencesi, doğal güzellikler gerçekten çok güzel" şeklinde konuştu.



Huser Yaylası'nın yerlisi olan ve kendisini Huser'in Ağası olarak tanımlayan Adem Kandemir, gelen ziyaretçilerden memnun olduklarını fakat yaylalarına çöp atılmamasını istedi. Kandemir "Çok pis insanlar da geliyor ama temiz insanlar gelsin. Çadırcılar geliyor poşet bırakıyorlar, pislik bırakıyorlar. Temiz insanlar gelsin, ben Huser'in organik pala ağası olarak kontrol ediyorum, bütün çadırcıların peşine dolaşıyorum. İnsanlar gelsin kaynaşalım, böyle güzel bir yayla yok, manzarası seyirlik, seyranlık. Burayı kaybetmek istemiyoruz ama onların peşine de takip etmek çok zor oluyor. Onlar duysun, bilsin, temiz gelsinler" ifadelerini kullanarak yaylaya gelecek olanları uyardı.

Yaylada ulu orta bırakılan çöplerden şikayet edenler sadece yayla sakinleri değil, aynı zamanda misafirler. Huser yaylasına ilk kez geldiğini dile getirerek vatandaşların etrafa çöp bırakmasından şikayet eden Fatma Şentürk ise "İlk kez geliyorum, çok güzel buldum ama insanlarımız pek güzel olmuyor. Çöplerini bırakıyorlar gidiyorlar. Her insan yediğini torbaya koyup çöpe atması lazım, buraları temiz tutması lazım. Her zaman buralara gelip gitmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

