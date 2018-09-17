Sosyal medya timi tehdidin ensesinde

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı, dijital ortamdaki istismar, şiddet, çocukların gelişimini olumsuz yönde etkileyecek pek çok paylaşıma karşı harekete geçti. Pedagog ve psikologlardan oluşan, 24 saat takipte kalan 'sosyal medya
çalışma grubu' kuruldu. Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren bu grubun tek işi dijital ortamdaki çocuk, genç ve yetişkinleri tehdit eden ve çeşitli yönlendirmelere sahip içerikleri takip etmek, o içerik için yasal süreci başlatmak ve nihayet o içeriğe erişimi engellemek. BTK ve Emniyet'in Siber Suçlar Dairesi ile birlikte çalışan bu grup, dijital ortamdaki istismar, şiddet, çocukların gelişimini olumsuz yönde etkileyecek pek çok paylaşıma karşı mücadele ediyor. PEDAGOGLAR DEVREDE!
Tüm dünyada son zamanlarda tartışmalı bir hale gelen sosyal medyadaki, çocuğu ve aile yapısını tehdit eden paylaşımlar için düğmeye basan Bakanlık gece-gündüz mesai yapıyor. Uzman pedagog ve psikologlarca takibe alınan dijital ortam ve onlarca sosyal medya alanı tek tek inceleniyor, problemli içerik tespit edilip, yargı yoluyla engelleniyor. DİJİTAL MASAL UYARISI
Bakanlığın sosyal medya timi
, özellikle youtuber ve dijital kitaplardaki tehlikeleri de bir bir ortaya çıkarıyor. Yapılan çalışmalarda aralarında ünlü youtuber'ların da bulunduğu bir kanalda verilen subliminal mesajlarla birlikte, şiddet ve istismarın işlendiği saptandı. Ünlü bir youtuber'ın paylaştığı üç oyun videosunda, genel ahlaka aykırı içerik nedeniyle işlem yapıldı ve videoya erişim engellendi. Yine dijital ortamda bulunan ve yüzlerce genç ve çocuk tarafından yoğun ilgiyle takip edilen bazı masal ve çizgi romanlarda ise uygunsuz ilişkinin anlatıldığı, özendirildiği belirlendi. Birim içeriğin yanı sıra, sorunun yaşandığı ildeki müdürlükleri aracılığıyla aileye, çocuklara sosyal ve psikolojik destek de veriyor. Yetkililer, aileye ulaşıyor, gerekli tedbirler, uyarı ve danışmanlık olarak alınıyor. 58 İÇERİĞE MÜDAHALE EDİLDİ
İNTIHAR konulu dijital oyun videoları, gelişimi olumsuz etkileyen içerikler, Mariam ve Mavi Balina gibi oyunlar için tetikte olan bakanlık, çocuk ihmal ve istismarına yönelik paylaşımları tespit ediyor. Bakanlık şimdiye kadar 58 içeriğe müdahalede bulundu. 6 içerikle ilgili, etkilenen çocuğa sosyal hizmet desteği verdi. GOOGLE İLE İŞBİRLİĞİ YAPILDI
ÖTE yandan 81 ili dijital ortam ve sosyal medya bazında takibe alan bakanlık çalışmalarında vites yükselterek dünyanın en büyük şirketlerinden olan Google
ile işbirliğine de gitti. Türkiye'nin talebine olumlu yanıt veren 'Google Türkiye Temsilciliği' 16 içeriğe erişim engeli getirdi, söz konusu içerikler silindi. 'GELECEĞİMİZİ KORUYORUZ'
AILE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa sürede büyük başarılara imza atan birimle ilgili çalışma ve kapasitenin artırılacağını belirtti.