Tarık Akan ölümünün ikinci yılında anıldı

TÜRK sinemasının usta ismi Tarık Akan
, vefatının 2'nci yılında mezarı başında anıldı. Bakırköy Zuhuratbaba Mezarlığı'ndaki anma törenine, Akan'ın hayat arkadaşı Acun Günay, çocukları, oyuncu arkadaşları, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile sevenleri katıldı. Sanatçının oğlu Barış Zeki Üregül, yaptığı konuşmada, törene katılan herkese teşekkür etti. Akan'ın 50 yıllık dostu oyuncu Rutkay Aziz
de "Onu özlüyoruz. Onu yalnız biz özlemiyoruz. Evlatları özlüyor, eşi özlüyor. Taş Mektep
talebeleri özlüyor. Tarık'ı aslında Türkiye özlüyor. Esnaf bana Tarık'ı soruyor" diye konuştu. Oyuncu Cihat Tamer
de "Her canlı yaşar ve ölür ama bazı ölümsüz insanlar da vardır. Bakırköylü, ülkemizin medar-ı iftiharı, gerçek bir Cumhuriyet çocuğu. Onu hiçbir zaman unutmayacağız" ifadelerini kullandı. Tören, konuşmaların ardından sevenleri tarafından kabrine karanfiller bırakılmasıyla sona erdi.