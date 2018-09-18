Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > 7 kişinin öldüğü kazada acı tesadüf!

7 kişinin öldüğü kazada acı tesadüf!

'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, refüjdeki su kanalına devrildi. Kazada otobüs şoförü Deniz Gökçe dahil 7 kişi yaşamını yitirdi, 28 kişi yaralandı. Kaza yerinden tesadüfen geçerken, otobüs sürücüsü oğlunun ölüm haberini alan TIR şoförü Ali Gökçe, "Kazayı gördüm ve yardım etmek için durdum. Oğlumun kullandığı arabaymış" dedi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2018 12:17 Güncelleme Tarihi: 18.9.2018 12:32
7 kişinin öldüğü kazada acı tesadüf!

Kaza, sabaha karşı, - Antalya yolunda meydana geldi. Antalya'dan Eskişehir'e giden Deniz Gökçe'nin kullandığı Kamil Koç firmasına ait 07 ZY 555 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkıp, refüjdeki su kanalına devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin araçtan çıkardığı yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı. Otobüste 2'si şoför, 1'i muavin 36 kişinin bulunduğu belirtildi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
7 kişinin öldüğü kazada acı tesadüf!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN