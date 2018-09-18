7 kişinin öldüğü kazada acı tesadüf!

Kaza, sabaha karşı, Afyonkarahisar- Antalya yolunda meydana geldi. Antalya'dan Eskişehir'e giden Deniz Gökçe'nin kullandığı Kamil Koç firmasına ait 07 ZY 555 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkıp, refüjdeki su kanalına devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin araçtan çıkardığı yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı. Otobüste 2'si şoför, 1'i muavin 36 kişinin bulunduğu belirtildi.