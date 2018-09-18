9 yaşındaki Sedanur her yerde aranıyor

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyündeki evinin önünde, 16 Eylül'de kaybolan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in bulunmasına yönelik çalışmalar 3'üncü gün de sürdürüldü. Köydeki evler, samanlıklar ve boşaltılan foseptikler arandı.
Giriş Tarihi: 18.9.2018 14:49Güncelleme Tarihi: 18.9.2018 15:01
Kağızman'a 30 kilometre uzaklıktaki 80 hane, 350 nüfuslu Paslı köyünde yaşayan Handan-Abdullah Güzel çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü Sedanur Güzel, 16 Eylül Pazar günü öğle saatlerinde evlerinin önünde kayboldu.