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'da yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 28 yaralı

'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2018 06:56 Güncelleme Tarihi: 18.9.2018 06:59
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 28 yaralı

Alınan bilgiye göre, Kamil Koç firmasına ait, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 07 ZY 555 plakalı yolcu otobüsü, AfyonkarahisAntalyalya karayolunun 15. kilometresinde Damlalı Boğazı mevkisinde kontrolden çıkarak boş durumdaki su kanalına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü () ekibi sevk edildi.

da, 7 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 28 yaralı
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