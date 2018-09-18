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Çekmeköy su 27 Eylül’de açılıyor

FURKAN KARA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2018
Çekmeköy Metrosu 27 Eylül’de açılıyor
Türkıye'nin ilk sürücüsüz su 'daki Üsküdar-Çekmeköy metrosunun ikinci etabı olan YamanevlerÇekmeköy/ Sancaktepe hattının açılış tarihi belli oldu. Müjdeyi veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "Metromuz zaten bitti. Deneme sürüşleri yapılıyordu. 27 Eylül'de açılmak üzere sürüşlere başlanmıştır" dedi. Hattın Üsküdar-Yamanevler bölümü, 15 Aralık 2017'de Cumhurbaşkanı 'ın katılımıyla hizmete açılmıştı. Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro istasonunun ilk etabı olan Üsküdar-Yamanevler arasında 9 istasyonda hizmet veriliyor. Metronun Sancaktepe'ye uzamasıyla, hatta 7 istasyon daha eklenmiş olacak.
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Çekmeköy Metrosu 27 Eylül’de açılıyor
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