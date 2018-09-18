Çekmeköy Metrosu 27 Eylül’de açılıyor

Türkıye'nin ilk sürücüsüz metro
su İstanbul
'daki Üsküdar-Çekmeköy metrosunun ikinci etabı olan YamanevlerÇekmeköy/ Sancaktepe hattının açılış tarihi belli oldu. Müjdeyi veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "Metromuz zaten bitti. Deneme sürüşleri yapılıyordu. 27 Eylül'de açılmak üzere sürüşlere başlanmıştır" dedi. Hattın Üsküdar-Yamanevler bölümü, 15 Aralık 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın katılımıyla hizmete açılmıştı. Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro istasonunun ilk etabı olan Üsküdar-Yamanevler arasında 9 istasyonda hizmet veriliyor. Metronun Sancaktepe'ye uzamasıyla, hatta 7 istasyon daha eklenmiş olacak.