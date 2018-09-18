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Gökçeada’daki Rum okulunda öğrenci rekoru

ERHAN ÖZTÜRK
ERHAN ÖZTÜRK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2018
Gökçeada’daki Rum okulunda öğrenci rekoru
Gökçeada'ya bağlı Zeytinli köyündeki Özel Gökçeada Rum İlkokulu'nda (Aya Todori İlk Mektebi) öğrenci sayısı her geçen yıl artıyor. 2013'te sadece 2 öğrenciyle eğitime başlayan okulda, 2018-2019 eğitim öğretim yılı döneminde 47 öğrenci ders başı yaptı. Son üç yılda 20 ailenin geri geldiği ilçede bu yılki rekor öğrenci kaydı herkesi sevindirdi. Beş yılda okulun tüm altyapı ve diğer eksikliklerinin tamamlandığını belirten İmroz Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Laki Vingas, "Gökçeada Rum ana sınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise okullarımızın geçen yıl eğitim ve öğretim yılına 38 öğrenciyle başlamıştı. Bu bize büyük sevinç ve gurur vermişti. Şimdi bu sayının daha da üstüne çıktık. Okulun altyapı sorunlarını, teknik ve sosyal ihtiyaçlarını çok büyük oranda karşıladık" dedi. Gökçeada Müdürü Hüseyin Çınar ise "Okuldaki öğrenci sayısının önümüzdeki yıl 60'lara çıkacağını tahmin ediyoruz" dedi.
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Gökçeada’daki Rum okulunda öğrenci rekoru
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