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Gurbetçi çifte ’lü vurgun

’de 79 yaşındaki V.A. ile eşi D.A. (78) dolandırıcıların son kurbanı oldu. Gurbetçi çift, ‘ soruşturmasında adınız geçiyor’ bahanesiyle 46 bin eurolarını kaptırdı. Dolandırıcılar yakalandı ama para ortada yok

ALİ ALTUNDAŞ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2018
Gurbetçi çifte FETÖ’lü vurgun
'de yaşayan 'dan emekli çifti telefonla arayarak kendisini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıtan iki dolandırıcı, çiftin isimlerinin soruşturmasında geçtiğini söyleyerek 46 bin euro dolandırdı. Şüpheli 2 kişi 'da yakalandı.
Kayseri'de yaşayan ve Almanya'dan emekli olan 79 yaşındaki V.A. ile eşi D.A.'yı (78) arayan telefon dolandırıcıları, kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı. İsimlerinin FETÖ terör örgütü soruşturmasında geçtiğini ve soruşturma gereği bankada bulunan paraları ve üzerlerindeki parayı kendilerine teslim etmelerini istediler. Ne yapacağını şaşıran yaşlı çift, bugüne kadar biriktirdikleri 46 bin euroyu (344 bin lira) evlerine gelen sahte polise verdi. Bir süre sonra dolandırıldıkları anlayan yaşlı çift, polise başvurdu.

KONYA'DA YAKALANDILAR
Olayla ilgili Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü bünyesinde iki özel ekip kuruldu. 48 saatlik güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, tespit edilen eşkâlden yola çıkarak telefon dolandırıcılarının kimliklerini tespit etti. Konya'da oldukları belirlenen M.A (24) ve İ. A (25) adlı iki dolandırıcı yapılan baskınla gözaltına alındı. Kayseri'ye getirilen telefon dolandırıcıları sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler, 46 bin euro ise bulunamadı.
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Gurbetçi çifte FETÖ’lü vurgun
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