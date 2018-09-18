Gurbetçi çifte FETÖ’lü vurgun

Kayseri
'de yaşayan Almanya
'dan emekli çifti telefonla arayarak kendisini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıtan iki dolandırıcı, çiftin isimlerinin FETÖ
soruşturmasında geçtiğini söyleyerek 46 bin euro dolandırdı. Şüpheli 2 kişi Konya
'da yakalandı.
Kayseri'de yaşayan ve Almanya'dan emekli olan 79 yaşındaki V.A. ile eşi D.A.'yı (78) arayan telefon dolandırıcıları, kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı. İsimlerinin FETÖ terör örgütü soruşturmasında geçtiğini ve soruşturma gereği bankada bulunan paraları ve üzerlerindeki parayı kendilerine teslim etmelerini istediler. Ne yapacağını şaşıran yaşlı çift, bugüne kadar biriktirdikleri 46 bin euroyu (344 bin lira) evlerine gelen sahte polise verdi. Bir süre sonra dolandırıldıkları anlayan yaşlı çift, polise başvurdu. KONYA'DA YAKALANDILAR
Olayla ilgili Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü bünyesinde iki özel ekip kuruldu. 48 saatlik güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, tespit edilen eşkâlden yola çıkarak telefon dolandırıcılarının kimliklerini tespit etti. Konya'da oldukları belirlenen M.A (24) ve İ. A (25) adlı iki dolandırıcı yapılan baskınla gözaltına alındı. Kayseri'ye getirilen telefon dolandırıcıları sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler, 46 bin euro ise bulunamadı.