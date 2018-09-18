Kavga ettiği komşusunun çocuklarına kezzap attı

Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi Hanedan Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, apartmanda sürekli olarak kavga eden iki komşu dün öğle saatlerinde tekrar tartıştı. Gülay E., komşusu Saadet Ş.'yi ölümle tehdit ederek kendi evine girdi. Akşam saatlerinde tekrar kapıya gelen Gülay E., Saadet Ş. ve yanında bulunan çocukları A.Ş. (13), O.Ş. (12) ve A.Ş.'nin (7) üzerine doğru kezzap attı. Olayda üç çocuğun üzerine kezzap geldi.

ÇOCUKLARDA 4. DERECE YANIK OLUŞTU



Olayı gören diğer komşuları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından üzerine kezzap gelen üç çocuğu Konya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırdı. Çocukların vücutlarının çeşitli yerlerinde 4. derece yanıklar oluştuğu öğrenilirken, durumlarının iyi olduğu belirtildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.