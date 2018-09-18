Kız kaçırmaya çalıştı, ağabeylere yakalandı!

Adıyaman'da gönlünü kaptırdığı kızı ailesinden isteyip, olumsuz yanıt alınca da kaçırmaya kalkışan İ.A. genç kızın ağabeyleri tarafından dövüldü. İ.A. hastaneye kaldırılırken, 3 ağabey gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: 18.9.2018 17:02Güncelleme Tarihi: 18.9.2018 17:07
Olay, öğle saatlerinde Örenli Mahallesi'nde meydana geldi. Malatya'da oturan güvenlik korucusu İ.A., bir süre önce ailesi ile birlikte geldiği Adıyaman'da ismi öğrenilemeyen kızı görücü usulü istedi. Ancak genç kızın ailesi, olumsuz yanıt verdi.