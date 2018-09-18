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Kız kaçırmaya çalıştı, ağabeylere yakalandı!

'da gönlünü kaptırdığı kızı ailesinden isteyip, olumsuz yanıt alınca da kaçırmaya kalkışan İ.A. genç kızın ağabeyleri tarafından dövüldü. İ.A. hastaneye kaldırılırken, 3 ağabey gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2018 17:02 Güncelleme Tarihi: 18.9.2018 17:07
Kız kaçırmaya çalıştı, ağabeylere yakalandı!

Olay, öğle saatlerinde Örenli Mahallesi'nde meydana geldi. Malatya'da oturan güvenlik korucusu İ.A., bir süre önce ailesi ile birlikte geldiği 'da ismi öğrenilemeyen kızı görücü usulü istedi. Ancak genç kızın ailesi, olumsuz yanıt verdi.

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Kız kaçırmaya çalıştı, ağabeylere yakalandı!
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