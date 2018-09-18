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Şehidin kızını okula polis ablaları götürdü

’da 6 yıl önce şehit düşen polis ’ün kızı Zeynep okula başladı. Küçük kızı okula polisler götürdü

ZİYA RAMOĞLU
ZİYA RAMOĞLU Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.9.2018
Şehidin kızını okula polis ablaları götürdü
Polis memuru , 29 Eylül 2012'de görevli olduğu Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde PKK'lı teröristlerce vurularak şehit düştüğünde kızı henüz 3 aylıktı. Şimdi 7 yaşına gelen küçük kız, dün okula başladı. Zeynep Ravza'yı babasının silah arkadaşları okulun ilk gününde yalnız bırakmadı. Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, şehit kızını evinden alıp, polis aracıyla Çukurova İMKB İlkokulu'na götürdü. Öğretmen ve sınıf arkadaşlarının çiçek ve alkışlarla karşıladığı Zeynep büyük mutluluk yaşadı. Anne Kübra Akyüz, "Zor zamanlar geçirdik. Kızım dedesine 'baba' diyerek büyüdü. Şimdi kızım okula başladı. Bir yandan mutlu, diğer yandan hüzünlüyüz. Eşimin ölüm yıldönümü yaklaşıyor ve her 29 Eylül'de o anları bir kez daha yaşıyoruz. Polis arkadaşların buraya gelmesi bizi çok mutlu etti" dedi.
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Şehidin kızını okula polis ablaları götürdü
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