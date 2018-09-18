Şehidin kızını okula polis ablaları götürdü

Polis
memuru Tuncay Akyüz
, 29 Eylül 2012'de görevli olduğu Van
Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde PKK'lı teröristlerce vurularak şehit düştüğünde kızı Zeynep Ravza
henüz 3 aylıktı. Şimdi 7 yaşına gelen küçük kız, dün okula başladı. Zeynep Ravza'yı babasının silah arkadaşları okulun ilk gününde yalnız bırakmadı. Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, şehit kızını evinden alıp, polis aracıyla Çukurova İMKB İlkokulu'na götürdü. Öğretmen ve sınıf arkadaşlarının çiçek ve alkışlarla karşıladığı Zeynep büyük mutluluk yaşadı. Anne Kübra Akyüz, "Zor zamanlar geçirdik. Kızım dedesine 'baba' diyerek büyüdü. Şimdi kızım okula başladı. Bir yandan mutlu, diğer yandan hüzünlüyüz. Eşimin ölüm yıldönümü yaklaşıyor ve her 29 Eylül'de o anları bir kez daha yaşıyoruz. Polis arkadaşların buraya gelmesi bizi çok mutlu etti" dedi.