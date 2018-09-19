44 yıl sonra acı tesadüf, babası gibi aynı yerde kazada öldü

Tunceli'de meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada ölen Cemil Nozoğlu'nun babasının da 44 yıl öncede aynı yolda geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kaza, dün, Tunceli-Pertek karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 56 yaşındaki Cemil Nozoğlu idaresindeki traktörün freni, Pertek ilçesine 3 kilometre kala boşaldı. Traktör devrilirken Nozoğlu kurtulmak için aşağı atladı ancak kafasını çarparak ağır yaralandı. Ambulansla olay yerinden alınan yaralı sürücü Elazığ'da hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Nozoğlu kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.



Acı tesadüf

Olayla ilgili acı bir tesadüf de ortaya çıktı. Nozoğlu'nun 1974 yılında 43 yaşında olan babası Hıdır Nozoğlu'nun da aynı yolda traktörün devrildiği yerin yakınında bir mevkide bindiği minibüsün kaza yapması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan Cemil Nozoğlu'nun cenazesi Pertek ilçesine bağlı Göztepe köyünde kılınan cenaze namazının ardından babasının yanında defnedildiği bildirildi.

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