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'da operasyonu

'da satıcısı olduğu iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2018 06:46 Güncelleme Tarihi: 19.9.2018 06:47
Beykoz'da uyuşturucu operasyonu

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden belirlenen 11 adrese sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bu kişilerin ev ve bahçelerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda esrar ve sentetik , hassas terazi ve çeşitli çaplarda ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İstanbul Havacılık Şube Müdürlüğüne bağlı helikopterle destek verilen operasyon kapsamındaki aramalarda polis köpekleri de kullanıldı.

Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Beykoz'da uyuşturucu operasyonu
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