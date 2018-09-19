Cinayet mahallinde görüp emzirdiği bebekle karşılaşınca...

Mersin'de 7 yıl önce bir cinayet vakasına giden 112 çalışanı Feray Sarıbaş adlı hemşire, olay yerinde bir aile faciasıyla karşılaştı. Anne dahil 4 kişi hayatını kaybederken, geriye sadece 6 aylık bir bebek kaldı.

ANNESİZ KALAN BEBEĞİ EMZİRMİŞTİ

Bebek olay yerinden uzaklaştırılarak ambulansa konuldu ancak ağlaması bir türlü durmadı.

YENİDEN KARŞILAŞINCA...

Olay yerine müdahale için gelen ve henüz yeni doğum yapmış bir anne olan hemşire Feray Sarıbaş, ağlayan bebeği kucağına alıp emzirip uyuttuktan sonra yetkililere teslim etti.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Geçtiğimiz günlerde Mersin'in Silifke ilçesinde yaşanan bir olaya giden 112 görevlisi Feray hemşire, olay yerinde bir çocukla karşılaştı. Bu çocuğun 7 yıl önce işlenen cinayetten geriye tek kalan ve o gün emzirdiği bebek olduğunu öğrenince gözyaşlarına boğuldu.

EVİNE GÖTÜRDÜ

Çocuğa yine bir anne şefkatiyle sarılan Feraye hemşire, çocuğu evine götürerek, kendi kızı ile tanıştırdı. Feraye hemşire, süt verdiği bebeği kendi oğlu gibi görüp, "Hoş geldin aileme oğlum. Kardeş candır, evlat candır. Süt kardeşliği. Çok şükür bin şükür" diyerek sevincini paylaştı.