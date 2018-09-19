Haberler Yaşam Haberleri Ecrin’in yürümesi robotik cihaza bağlı

Ecrin’in yürümesi robotik cihaza bağlı Dünyada ilk kez rastlanan hastalığın pençesinde 7 yıldır şifa arayan Ecrin için ‘robotik’ cihaz umut oldu. Varını yoğunu Ecrin için harcayan aile 200 bin liralık cihaz için yardım bekliyor