Ecrin’in yürümesi robotik cihaza bağlı

Düzce
'de yaşayan Akbel çiftinin 7 yıl önce Ecrin ismini verdiği kız çocuğu oldu. Ancak küçük Ecrin, 1 yaşında soğuk havale geçirince beyni hasar gördü. Üç ay boyunca hastanede nörolojik tedavi gören Ecrin'de bu kez fiziksel engeli olmasına yol açan kan hastalığı çıktı. Dünyada ilk defa rastlanan ve tanımlanmamış trombositopeni teşhisi konulan Ecrin'e yüzde 99 engelli raporu verildi. Ecrin anne ve babasının desteği olmadan yaşayamaz hale gelirken tedavi için 7 yıldır haftada 2-3 kez Ankara ve İstanbul'a gidip gelen, 3 gün de kızını Düzce'de fizik tedavi merkezine götüren baba Yusuf Akbel işinden ayrılmak zorunda kaldı. CİHAZI ANKARA'DA DENEDİK
"Yüzünün bir kez gülmesi için her şeye katlanıyoruz" diyen ve varını yoğunu minik kızı Ecrin'in tedavisi için harcayan 32 yaşındaki baba Yusuf Akbal Ecrin'in hareket edebilmesine katkı sağlayacak bir cihaz bulduklarını ancak çok maliyetli olduğunu belirtti.
Hayırseverlerden destek isteyen Akbal, "Ankara'ya nöroloji tedavisine gittiğimizde denedik cihazı. Çok yüksek bir meblağ. 26 bin Euro, yaklaşık 200 bin TL civarında. Ancak, hem oradaki hem buradaki fizyoterapistimiz, 'basmayı yürümeyi öğrenecek, bacaklar hareket ettiği için iç organları daha rahat çalışacak. Vücudunu dik tutmasını öğrenecek' dedi. Robotik bir cihaz. Ama bizim için ulaşılamayacak bir cihaz. Bu cihazın alınıp kızıma ulaştırılması için duyarlı hayırseverlere ihtiyacımız var. Kızımı parka götürdüğümde çocukları izliyor fakat bir türlü hareket edemiyor. Onu da koşarken görmek için canımı dahi veririm" dedi.