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’de hareketli dakikalar

’de dur ihtarında bulunan ekiplerine ateş açarak kaçan şüpheli şahıslar, yaşanan kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2018 23:12 Güncelleme Tarihi: 19.9.2018 23:12
Kağıthane’de hareketli dakikalar

Edinilen bilgiye göre, saat 21.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi İzzet Paşa Caddesi üzerinde ekipleri şüphelendikleri 34 GK 0807 plakalı otomobili durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan şüpheli şahıslar polis ekiplerine silahla ateş açarak kaçmaya başladı. Şüpheliler yaşanan kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalanırken, gözaltına alınan 2 kişi Çağlayan Polis Merkezine götürüldü. yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri şeridi çeken ekipler yaptıkları aramada olayda kullanılan silahlı ele geçirdi. Araç içerisinde yapılan araştırmalar sonucunda araç detaylı arama için otoparka çekildi. Olayın görgü tanıklarından Yasin Işık, "Biz olay sırasında yukarıdaydık. Silah sesleri duyduk, geldiğimizde araç şuradaydı. Polis arabası geldi. Adamları indirdiler. Biri o tarafa kaçmış,, çıkmaz sokak. Orda yakalandı biri. Silahı da sonra buldular" dedi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Kağıthane’de hareketli dakikalar
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