Kayıp Sedanur’un komşusu gözaltında

KARS
'IN Kağızman ilçesinde yaşayan Sedanur Güzel
'in (9) kaybolması olayına karıştığı iddia edilen komşusu E.B. gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, pazar gününden beri kayıp olan Sedanur Güzel'i bulmak amacıyla köyde yapılan arama çalışmaları sonucunda, komşu E.B'yi gözaltına aldı. E.B, sorgulanmak üzere Paslı Jandarma Karakol Komutanlığına götürüldü. Bu arada Sedanur Güzel'in hurda aracıyla kaçırıldığı yönündeki iddiaları araştıran jandarma ekipleri, bahse konu araç ve şahsı buldu. Yapılan çalışmada ihbarın asılsız olduğu belirlendi.