Molıbden hırsızları kıskıvrak yakalandı

Uluslararası organize bir suç örgütü, Ermenistan
'dan Hollanda
'ya götürülmekte olan molibden madeni yüklü TIR'ı takibe aldı. Polis kılığına giren 5 kişi Kocaeli
'nin Dilovası ilçesinde TIR'ı durdurdu. Siren ve ışık takılı araçları ile aracı durduran 5 kişi, sürücüyü elleri ve ayaklarını bağlayarak yol kenarına attıktan sonra TIR'ı gasp edip kaçtı. Sürücünün durumunu fark eden vatandaşlar polise haber verdi. Olayla ilgili harekete geçen Kocaeli polisi, olayı gerçekleştiren 3'ü yabancı 2'si Türk çete üyesinin kimliklerini tespit etti. Çalınan değerli madenin 3 kamyona yüklendiği tespit edildi. Polis yaptığı takip sonucu madenin yüklendiği araçlardan birini Körfez ilçesinde, diğer ikisini ise İstanbul
'da ele geçirdi. Olayı gerçekleştiren 5 şüpheli gözaltına alındı. Piyasa değeri 5 milyon lira olan madenin İstanbul'da 3 farklı yere satıldığı ortaya çıktı. Polis farklı yerlere satılan 20 tonluk malzemeyi piyasadan toplayarak el koydu. METALE SERTLİK VERİYOR
MOLİBDEN çelikte, pik demirde nikel, kobalt ve titanyum bazlı alaşımlarda kullanılan çok yönlü ve fiyatı etkileyen bir alaşım maddesi. Molibden alaşım elementi olarak metali pekiştirmede, sağlamlık ve sertlik özelliği vermede, aşınmaya dayanıklı çeliklerde, döküm demirlerinde ve demirsi metallerde kullanılıyor