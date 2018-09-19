Öldüren yangına müebbet

Küçükçekmece ilçesi, İnönü Mahallesi, Alageyik Caddesi üzerindeki bir dairede, 20 Mart 2016 günü sabaha karşı 04.00 sıralarında yangın çıktı. Evde bulunan 75 yaşındaki Latife Çetinkaya dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Önce normal bir yangınmış gibi soruşturulan olayın seyri, yangının, itfaiye raporuna 'kundaklama' şeklinde geçmesiyle değişti.

EŞİ ŞEHİR DIŞINDAYDI

Raporda, yangının kapı önlerine yığılan odun parçalarının tutuşturulması sonucu çıktığı belirtildi. Soruşturmayı devralan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, yanan evde ikamet eden, bir başkasıyla evli ve eşi şehir dışında bulunan Yağmur Şahin'in, Hasan Özcan adlı kişiyle sevgili olduğunu ve bir süre önce de ayrıldıklarını tespit etti. Polis, yangının meydana geldiği yerdeki güvenlik kameralarından Hasan Özcan'ın kaçış görüntülerine ulaştı. Yağmur Şahin'in babası İbrahim Şahin, yangının çıktığı gün şüpheliyi gördüğünü, Yağmur Şahin de şüphelinin sürekli kendisini tehdit ettiğini ifadelerinde beyan etti. Hasan Özcan'ın olay gecesi Yağmur Şahin'e "Sana çok büyük bir acı yaşatacağım" şeklinde tehdit dolu mesajlar attığı da tespit edildi.

UYUŞTURUCU İFTİRASI



Olaydan sonra gözaltına alınan ve suçlamayı reddeden Hasan Özcan tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı iddianamede sanık Hasan Özcan hakkında ''yangın kullanmak suretiyle nitelikli kasten öldürme'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Yapılan yargılamada tutuklu sanık Özcan, ilk duruşma yaptığı savunmasında suçlamayı kabul etmeyerek kız arkadaşı Yağmur'un uyuşturucu bağımlısı olduğunu ancak kendi yanında içmesine izin vermediği için kendisine kızgın olduğunu, bu yüzden kendisine iftira attığını belirtti.

"İKİ TORBA ODUNU NASIL TAŞIYAYIM"



Bakırköy 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen karar duruşmasında son sözü sorulan sanık Hasan Özcan, Yağmur Şahin'e cinsel saldırıda bulunmadığını ifade ederek, "Bana iftira atıyor. Bana küfür edince karşılıklı olarak mesaj gönderdim. Kendisi beni çağırdı. Evlerinin kapısı kapalıydı. Geriye döndüm. İki defa evlerine gittim. İki torba nasıl götürüp evlerini yakmışım hayret içindeyim." dedi.

İLK CEZA AĞIR MÜEBBET



Mahkeme heyeti, sanık Hasan Özcan'ın "yangın kullanmak suretiyle nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanığa iyi hal indirimi uygulayan mahkeme cezayı müebbet hapis cezasına indirdi.