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çekiliş sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? - Şans Topu MPİ 19 Eylül sonuç sorgulama

19 Eylül çekiliş sonuçlarını merakla bekleyen vatandaşlar geçen hafta devir eden Şans Topu'nun sonuçlarını merak ediyor. Geçen hafta 900. kez gerçekleşen Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen çıkmamış ve üçüncü kez 2.183.491,22 TL devretmişti. 5 bilen kişi sayısı ise 15 olmuş ve bu kişiler 5.145,40 TL'lik ikramiyenin sahibi olmuştu. Peki, Şans Topu 19 Eylül çekilişi ne zaman saat kaçta çekilecek?

Giriş Tarihi: 19.9.2018 10:12
Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? - Şans Topu MPİ 19 Eylül sonuç sorgulama

sonuçları hakkında araştırmalarını sürdüren milyonlarca vatandaş heyecanlı ve umutlu bekleyişini sürdürüyor. Geçen hafta nin devretmesi ile beraber Şans Topu biletlerine olan ilgi daha da arttı.

ŞANS TOPU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? MPİ BİLET SORGULAMA

Şans Topu çekilişi her zaman olduğu gibi bu hafta da 19 Eylül 2018 tarihinde Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek. Sonuçlar açıklandıktan sonra Şans Topu MPİ bilet sorgulama işleminizi aşağıdaki panelimiz aracılığıyla yapabilirsiniz.

ŞANS TOPU OYUNU NEDİR VE ÖZELLİKLERİ

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

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