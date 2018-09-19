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çekiliş sonuçları belli oluyor! MPİ ne zaman saat kaçta?

çekilişinde heyecanlı bekleyiş sona eriyor! İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek tarihli Sayısal Loto çekilişi bu akşam yapılacak. Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ resmi internet sitesinden canlı yayınlancak. Peki 19 Eylül Sayısal Loto çekilişi saat kaçta ve ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.9.2018 20:20 Güncelleme Tarihi: 19.9.2018 20:20
Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oluyor! MPİ 19 Eylül Çarşamba Sayısal Loto çekilişi ne zaman saat kaçta?

sonuçları için heyecanlı bekleyiş bu akşam sona eriyor. İdaresince ve perşembe günleri olarak haftada iki kere gerçekleştirilen Sayısal Loto'nun bugün 1150. hafta çekilişi yapılacak. Biletlerini satın alan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını merak ediyor. Peki, bu haftaki Sayısal Loto sonuçlarına göre çıkan şanslı numaralar neler? ne zaman ve ssat kaçta? Sayısal Loto sonuçları belli olduğunda sabah.com.tr olacak...

İşte Sayısal Loto ile ilgili detaylar ve önemli bilgiler:

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Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oluyor! MPİ 19 Eylül Çarşamba Sayısal Loto çekilişi ne zaman saat kaçta?
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