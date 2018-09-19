Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oluyor! MPİ 19 Eylül Çarşamba Sayısal Loto çekilişi ne zaman saat kaçta?

Sayısal Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş bu akşam sona eriyor. Milli Piyango İdaresince çarşamba ve perşembe günleri olarak haftada iki kere gerçekleştirilen Sayısal Loto'nun bugün 1150. hafta çekilişi yapılacak. Biletlerini satın alan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını merak ediyor. Peki, bu haftaki Sayısal Loto sonuçlarına göre çıkan şanslı numaralar neler? Sayısal Loto çekilişi ne zaman ve ssat kaçta? 19 Eylül Sayısal Loto sonuçları belli olduğunda sabah.com.tr olacak...

İşte Sayısal Loto ile ilgili detaylar ve önemli bilgiler: