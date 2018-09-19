Tarihte komedinin ilk büyük ustası kabul edilen yazar kimdir? - İşte ipucu sorusu yanıtı 19 Eylül

Komedyalar, Antik Yunanistan'da şölenlerde söylenen müstehcen şarkılardan ve anlatılardan ya da insanlara ve basmakalıp tiplere yapılan şakalardan meydana gelmiştir. Komedyanın phallus ezgilerinden meydana geldiğini belirtilir. Komedya sözcüğü komos(köy) ve aoide (şarkı) sözcüklerinin bir araya gelmesiyle oluşmuştur ve orijinal anlamı bir köy cümbüşüdür. Komos, Attika'nın kent ve köylerinde yapılan bir alaydır.

Antik Yunan tiyatrolarında en belirgin üç tiyatro formundan birisi olan komedi, bugün bir bilgi yarışmasında da ipucu sorusu sorusu olarak sorulmuştur. İpucuna ulaşmaya çalışan bireyler, tarihte komedinin ilk büyük ustası kabul edilen yazar kimdir? sorusuna yanıt arıyor. Sizler için derlediğimiz haberimizde, komedinin ilk büyük ustasının kim olduğunu açıklamaya çalıştık. Hadi hep beraber 19 Eylül ipucu sorusuna yanıtlayalım.

TARİHTE KOMEDİNİN İLK BÜYÜK USTASI KABUL EDİLEN YAZAR KİMDİR?