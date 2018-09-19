Teknik servis kılığında dolandırıcı çetesi yakalandı

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla önlem almak isteyen vatandaşlar kombi ve klimalarındaki arızaları gidermek istiyor. Bu durumu fırsat bilen dolandırıcılar internet ortamına, 'teknik servis' olarak bir numara bırakıyor. Numara arandıktan sonraki gün, üzerinde 'servis' yazılı kıyafetlerle eve giden dolandırıcılar arızayı gidermiş gibi yapıyor. Ancak arızanın tekrar yaşanmaması için gün içerisinde dokunulmaması ve ertesi güne kadar beklenilmesi isteniyor. Tamir ücreti olan bin 200 lira da alınıyor. Ancak ev sahibi dolandırıldığında ertesi gün arızanın giderilmediğini anlayınca fark ediyor.

POLİS MÜŞTERİ KILIĞINA GİRDİ



İddiaya göre Çekmeköy'de yaşayan G.Ç., geçen hafta eve çağırdığı 'teknik servis dolandırıcıları' tarafından bin 200 lirası alınarak aynı yöntemle dolandırıldı. G.Ç. firma ismini internetten araştırdığında dolandırıcı olduklarını ve bu şekilde yüzlerce kişinin dolandırıldığını anladı. Polise giden G.Ç. şikayetçi oldu. Bunun üzerine harekete geçen Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri internette bulunan numarayı arayarak doğalgaz tamiri için sözde teknik servisi, Çekmeköy'deki bir siteye çağırdı. Yarım saat sonra siteye gelen O.K. ve E.Ö polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri daha sonra internetteki numarayı tekrar aradı. Paniğe kapılan dolandırıcılar hemen internetteki numarayı kaldırdı. Polis ekipleri yüzlerce kişiyi dolandırdığı iddia edilen D.Ö., V.M., İ.C.K ve İ.K.'yı da gözaltına aldı.





Yapılan incelemelerde D.Ö.'nün dolandırıcılıktan arandığı ortaya çıktı. Savcılık talimatıyla haklarında dolandırıcılıktan işlem yapılan çete adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.