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, 7 aracı kullanılamaz hale getirdi

’de bir , karşı şeride geçerek park halindeki 7 otomobili kullanılamaz hale getirdi. Tırın çarptığı bir araç ise iş yerine girdi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2018 07:14 Güncelleme Tarihi: 19.9.2018 07:15
Tır, 7 aracı kullanılamaz hale getirdi
Kaza, 'de Caddesi'nde meydana geldi. Hız yapan , sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti. Bina önlerinde park halindeki araçları sürükleyerek durabilen tır, 7 aracı kullanılamaz hale getirdi.Tırın sürüklediği araçlardan biri de iş yerine girdi.

Gece yarısı meydana gelen ,ölen olmazken hafif yaralanan sürücü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafikte zaman zaman aksamalara neden olan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Tır, 7 aracı kullanılamaz hale getirdi
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