Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Yolcu otobüsü su kanalına devrildi 7 ölü 28 yaralı

Yolcu otobüsü su kanalına devrildi 7 ölü 28 yaralı

Giriş Tarihi: 19.9.2018
Yolcu otobüsü su kanalına devrildi 7 ölü 28 yaralı
Afyonkarahısar'da yolcu otobüsünün Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 15. kilometresindeki Damlalı Boğazı mevkisinde su kanalına devrilmesi sonucu 7 kişi öldü, 28 kişi yaralandı. Kazada sürücü Deniz Gökçe ile yolculardan Hasan Işık, Mustafa Mercan, Ahmet Bacak, Sabri Demir, Mustafa Efe Malkoç ile Süleyman Başar hayatını kaybetti. 28 yaralı tedavi altına alındı. 'da cezaevindeki yakınlarını ziyaretten dönen 3 kişinin bulunduğu otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü Gazi Akkaya'nın (28) ve Ali Aydınalp (22) hayatını kaybetti. 'da ise kaza yapan taksiye çarpan motosikletteki sürücü Şeref Özkan ile eşi Selma ve oğlu Deniz Özkan yola savrularak yaralandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yolcu otobüsü su kanalına devrildi 7 ölü 28 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN