Yolcu otobüsü su kanalına devrildi 7 ölü 28 yaralı

Afyonkarahısar'da yolcu otobüsünün Afyonkarahisar-Antalya
karayolunun 15. kilometresindeki Damlalı Boğazı mevkisinde su kanalına devrilmesi sonucu 7 kişi öldü, 28 kişi yaralandı. Kazada sürücü Deniz Gökçe ile yolculardan Hasan Işık, Mustafa Mercan, Ahmet Bacak, Sabri Demir, Mustafa Efe Malkoç ile Süleyman Başar hayatını kaybetti. 28 yaralı tedavi altına alındı. Muğla
'da cezaevindeki yakınlarını ziyaretten dönen 3 kişinin bulunduğu otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü Gazi Akkaya'nın (28) ve Ali Aydınalp (22) hayatını kaybetti. Bodrum
'da ise kaza yapan taksiye çarpan motosikletteki sürücü Şeref Özkan ile eşi Selma ve oğlu Deniz Özkan yola savrularak yaralandı.