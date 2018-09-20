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Başkentte lık operasyonu

'da bir şubesi ve kargo firmasına ait dükkanlara girilerek çelik kasa ve para çalınması olaylarının faili olduğu belirlenen 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2018 08:45 Güncelleme Tarihi: 20.9.2018 08:45
Başkentte hırsızlık operasyonu

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Çankaya ilçesinde bir şubesi ve kargo firmasına ait dükkanlara girilerek çelik kasa ve para çalınması olaylarını araştıran Asayiş Şube Müdürlüğü lık Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerinin incelenmesi sonrası hırsızlık olaylarını D.A. ve kardeşi O.A. ile arkadaşları G.S. ve Y.S.K'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Yürütülen çalışmalar sonrası harekete geçen ekipler düzenledikleri operasyonda, şüphelileri gözaltına aldı. Zanlıların olay sırasında kullandıkları otomobil de ele geçirildi.

Şüphelilerin kargo firmasından yüzlerine taktıkları kar maskeleri ile hırsızlık yaptıkları anlar çevredeki bir vatandaş tarafından fark edilerek cep telefonu ile görüntülendi. Vatandaşların müdehalesi üzerine plakasını kapattıkları otomobille olay yerinden kaçan şüphelilerin, PTT şubesine girdikleri anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

D.A'nın benzer suçlardan 53, Y.S.K'nin ise 21 kaydının olduğu tespit edildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Başkentte hırsızlık operasyonu
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